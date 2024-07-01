Умер представитель Башкирии при торгпредстве России в Казахстане.

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о кончине представителя республики при торгпредстве России в Казахстане Дмитрия Ситникова.
«Управленческая команда Башкортостана сегодня переживает большую потерю. В возрасте 59 лет покинул этот мир Дмитрий Ситников. Он начал работу в должности торгового представителя в 2023 году, и за это время нам удалось значительно укрепить партнерские связи с Республикой Казахстан: приняли участие в Форуме сотрудничества регионов России и Казахстана, провели первый бизнес-форум “Башкортостан-Казахстан”, были организованы взаимные визиты делегаций.
Также успешно локализовали машиностроительный завод в Костанае. Значимым событием стало подписание Плана мероприятий по развитию сотрудничества между республиками. Дмитрий Николаевич был профессионалом своего дела, активным и идейным. Вечная память", — написал глава башкирского правительства в своих соцсетях.
«Башинформ» выражает соболезнования родным и близким.