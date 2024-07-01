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В Челябинске маршрутки № 24 заменят автобусами

В Челябинске маршрутки № 24 заменят автобусами, сообщили на 74.ru.

Сделать это планируется лишь в декабре нынешнего года. Недавно «Организатор перевозок Челябинской области» объявил аукцион на сайте госзакупок. Перевозчик должен будет закупить 20 автобусов большого класса, из которых 18 вывести на линию, а два держать в резерве.

При этом маршрут немного сократится — он будет проходить по улицам Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Чичерина, Комсомольскому и Свердловскому проспектам, Свердловскому тракту, Черкасской, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, 60-летия Октября.