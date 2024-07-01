В Челябинске маршрутки № 24 заменят автобусами

Сделать это планируется лишь в декабре нынешнего года. Недавно «Организатор перевозок Челябинской области» объявил аукцион на сайте госзакупок. Перевозчик должен будет закупить 20 автобусов большого класса, из которых 18 вывести на линию, а два держать в резерве.