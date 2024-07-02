На Омск надвигаются дожди и незначительное похолодание

Во вторник в Омске и области ожидается дождь с грозой, местами очень сильный. Также будет порывистый ветер 15−17 м/с. Температура воздуха днём не поднимется выше + 19…+ 24. Во вторник погода существенно не изменится — роза, дождь и ветер. Воздух прогреется до + 17…+ 22. В четверг ночью омичей ждёт похолодание до +8°C. Днём температура воздуха достигнет + 20…+ 25. Также ожидается небольшой дождь.