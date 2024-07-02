Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Омск надвигаются дожди и незначительное похолодание

В четверг температура воздуха опустится до +8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 53% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщило, что в Омске пройдёт сезон дождей. Судя по информации синоптиков, дождь будет лить три дня подряд.

Во вторник в Омске и области ожидается дождь с грозой, местами очень сильный. Также будет порывистый ветер 15−17 м/с. Температура воздуха днём не поднимется выше + 19…+ 24. Во вторник погода существенно не изменится — роза, дождь и ветер. Воздух прогреется до + 17…+ 22. В четверг ночью омичей ждёт похолодание до +8°C. Днём температура воздуха достигнет + 20…+ 25. Также ожидается небольшой дождь.

Ранее мы сообщали, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской области, в Алтайском крае в первую неделю июля ожидается температура от 30 до 35 градусов.