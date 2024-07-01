В четырех районах Воронежской области 1 июля не было света

В четырех районах Воронежской области сегодня, 1 июля, часть жителей были без света на протяжении четырех часов — с 9:45 до 14:00. Электричество отключали в отдельных населенных пунктах Кантемировского, Острогожского, Каменского и Лискинского районов.
По данным регионального правительства, сегодняшние отключения пришлось проводить из-за повышенной нагрузки на фоне масштабной аварии в Белгородской области.
— Сейчас все потребители в Белгородской и Воронежской областях обеспечиваются электроэнергией без ограничений по мощности, — уточнили в телеграм-канале «Россети Центр».