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В четырех районах Воронежской области 1 июля не было света

Жителей оставили без света из-за повышенной нагрузки.

Источник: Комсомольская правда

В четырех районах Воронежской области сегодня, 1 июля, часть жителей были без света на протяжении четырех часов — с 9:45 до 14:00. Электричество отключали в отдельных населенных пунктах Кантемировского, Острогожского, Каменского и Лискинского районов.

По данным регионального правительства, сегодняшние отключения пришлось проводить из-за повышенной нагрузки на фоне масштабной аварии в Белгородской области.

— Сейчас все потребители в Белгородской и Воронежской областях обеспечиваются электроэнергией без ограничений по мощности, — уточнили в телеграм-канале «Россети Центр».