В Нижегородском планетарии открылась выставка «Космические технологии»

Она приурочена к 110-летию со дня рождения конструктора Владимира Челомея и 50-летию запуска космической станции «Салют-3».

«Протон-К» — ракета-носитель тяжелого класса, спроектированная советским конструктором ракетно-космической техники Владимиром Челомеем. К 110-летию со дня его рождения приурочена выставка в Нижегородском планетарии имени Георгия Гречко (12+).

Леонид Стрельцов — заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:

«Открываем выставку совместно с “НПО машиностроения”, знакомим гостей планетария с тем, как развивалось изучение космоса и какие предприятия работали в этой области».

Владимир Челомей — выдающийся ученый, инженер и конструктор 20 века, совсем молодым вошел в ряды технической элиты Советского Союза, в 30 лет возглавив одно из ведущих авиационных конструкторских бюро. Открытие выставки посетил его внук Николай.

Николай Талызин — внук Владимира Челомея:

«Ракета — ядерный щит Советского Союза, эта идея всегда была в нашей семье».

Здесь кресло космонавта, которое стояло изначально в аппаратном комплексе «Алмаз» и готовилось к полету в космос. На выставке представлены не только макеты, но и части космических кораблей.

Антон Дегтярев — заместитель генерального директора АО «ВПК “НПО машиностроения” по коммуникациям и корпоративным вопросам:

«Помимо макетов мы решили предоставить здесь артефакты — настоящие составные части космических аппаратов, в том числе пилотируемой орбитальной станций “Алмаз”.

В экспозиции представлено более 20 экспонатов, которые относятся не только к ракетостроению, но и развитию всей космической техники.

Константин Евсеенко — студент радиотехнического колледжа:

«Нам очень повезло одними из первых побывать здесь, планетарий очень красивый, мы здесь были раньше, а сейчас он очень сильно поменялся».