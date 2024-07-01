В Нижегородском планетарии открылась выставка «Космические технологии»

«Протон-К» — ракета-носитель тяжелого класса, спроектированная советским конструктором ракетно-космической техники Владимиром Челомеем. К 110-летию со дня его рождения приурочена выставка в Нижегородском планетарии имени Георгия Гречко (12+).
Леонид Стрельцов — заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:
Владимир Челомей — выдающийся ученый, инженер и конструктор 20 века, совсем молодым вошел в ряды технической элиты Советского Союза, в 30 лет возглавив одно из ведущих авиационных конструкторских бюро. Открытие выставки посетил его внук Николай.
Николай Талызин — внук Владимира Челомея:
Здесь кресло космонавта, которое стояло изначально в аппаратном комплексе «Алмаз» и готовилось к полету в космос. На выставке представлены не только макеты, но и части космических кораблей.
Антон Дегтярев — заместитель генерального директора АО «ВПК “НПО машиностроения” по коммуникациям и корпоративным вопросам:
В экспозиции представлено более 20 экспонатов, которые относятся не только к ракетостроению, но и развитию всей космической техники.
Константин Евсеенко — студент радиотехнического колледжа:
Также на выставке в планетарии представлены почти все изделия предприятия «НПО машиностроения».