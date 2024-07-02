«Сердце в пятки»: красноярцы отреагировали на повышение цен на проезд

В Красноярске с 1 июля начали возить пассажиров общественного транспорта за 44 рубля. Не все обрадовались такому нововведению. Свое мнение горожане оставляют в многочисленных комментариях в соцсетях.
При этом ездить на автобусах в понедельник можно было сразу по двум тарифам — старому (за 36 рублей) и новому (за 44). В мэрии объяснили тем, что муниципальные и частные перевозчики повышают цену в разные дни.
«А я не пойму, зачем тогда повышали муниципальным, если поднятия требовали частники? Или просто под шумок? Потому как выгодно же, больше налога получать с перевозчиков», — задался вопросами красноярец Александр.
«Сердце в пятки», — написал в одном из чатов пользователь по имени Игорь и прикрепил фото наклейки с ценой на проезд.
«(В) 58 (автобусе) не работает задняя дверь, неисправный маршрут на линии, зато ценник уже 44 ₽», — написал пользователь с ником Bloody Ares.
«За 36 и не волнует, сколько там перевозчик потерял… 49 грязный, старый, сиденья сломанные, садишься — и там жуть. Новые чистые, про них речь не идет», — написала Мадина.
«МК в Красноярске» ранее общался с перевозчиками и спрашивал их позицию в связи с удорожанием проезда. Так, один из бизнесменов, Дмитрий Багаев еще в 2022 году заявлял, что частным перевозчикам не хватает денег на покупку запчастей, ГСМ, выплату зарплат сотрудникам. С тех пор стоимость проезда повышали трижды. Как итог — горящие и неисправные автобусы, недовольство жителей.