«Сердце в пятки»: красноярцы отреагировали на повышение цен на проезд

«МК в Красноярске» ранее общался с перевозчиками и спрашивал их позицию в связи с удорожанием проезда. Так, один из бизнесменов, Дмитрий Багаев еще в 2022 году заявлял, что частным перевозчикам не хватает денег на покупку запчастей, ГСМ, выплату зарплат сотрудникам. С тех пор стоимость проезда повышали трижды. Как итог — горящие и неисправные автобусы, недовольство жителей.