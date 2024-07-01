Последние новости к вечеру 1 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 июля 2024 года.
Песков высказался о концентрации войск у границ Белоруссии
Песков заявил, что Россия обеспокоена концентрацией украинских войск на границе с Белоруссией, подчеркнув союзнические отношения и постоянный контакт министерств обороны двух стран. Белоруссия усилила ПВО на фоне активности украинских БПЛА.
Муфтият Дагестана решил запретить ношение никаба
Глава Дагестана Меликов выступил против никабов, ссылаясь на вопросы безопасности. Муфтият Дагестана планирует издать фетву о запрете никаба. Меликов также поддержал врача, обвиненного в отказе в приеме из-за никаба. Обсуждение запрета активизировалось после предложений главы СПЧ Валерия Фадеева.
В Анталье массово задерживают авиарейсы
В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров, требующих повышения зарплат. Это сказалось на работе в высокий туристический сезон.
Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам журналиста Гордона
Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, фейки о российской армии и экстремизм.
ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова за долг в 309 млн рублей, включая его фонд и MMA-лигу. Дядя экс-чемпиона UFC опроверг информацию о долге, его команда заявила о неточности данных.