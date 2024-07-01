В Самаре перекроют участок улицы Советской Армии с 1 по 3 июля

В понедельник, 1 июля, вечером в Самаре закроют движение всех транспортных средств по улице Советской Армии. Проехать не получится после 22:00. Ограничение будет действовать ориентировочно до 3 июля.
— Проезд будет закрыт на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора из-за работ на водоводе. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и пути объезда, — рассказали в «РКС-Самара».
В связи с ремонтными работами по улице Советской Армии в оба направления изменят схемы движения некоторого общественного транспорта. Как рассказал перевозчик, это коснется автобусов № 23, 37, 47.
Их пустят в объезд по улицам Стара-Загора, 22-го Партсъезда, Московскому шоссе. А маршрут № 35 проследует по улицам Советской Армии, Стара-Загора, 22-го Партсъезда и Московскому шоссе.