В горах Сочи из-за непогоды закрыли туристические маршруты

Из-за ухудшения погодных условий в Сочи закрыли более десятка туристических маршрутов. Синоптики предупреждают о снижении видимости и возможности гроз, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-каналы (18+) курортов «Роза Хутор» и «Красная поляна».
В связи с временными изменениями погодных условий, курорт «Красная Поляна» приостановил работу канатных дорог в Восточном секторе, включая аттракционы «Черная Пирамида» и «Аибга».
На курорте «Роза Хутор» ограничили доступ к прозрачному, большому и малому мостам. Известные качели на «Роза Пик», аттракционы родельбан, тюбинг, Wake park и Йети парк временно недоступны для посетителей.
Также не в доступе экскурсии по Турьей дороге, на Лысую гору, к Белому камню и Парку водопадов. А канатные дороги «Эдельвейс» и «Волчья скала» функционируют исключительно для подъема гостей на вершину.