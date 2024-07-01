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В горах Сочи из-за непогоды закрыли туристические маршруты

Синоптики обещают грозы.

Источник: KrasnodarMedia.su

Из-за ухудшения погодных условий в Сочи закрыли более десятка туристических маршрутов. Синоптики предупреждают о снижении видимости и возможности гроз, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-каналы (18+) курортов «Роза Хутор» и «Красная поляна».

В связи с временными изменениями погодных условий, курорт «Красная Поляна» приостановил работу канатных дорог в Восточном секторе, включая аттракционы «Черная Пирамида» и «Аибга».

На курорте «Роза Хутор» ограничили доступ к прозрачному, большому и малому мостам. Известные качели на «Роза Пик», аттракционы родельбан, тюбинг, Wake park и Йети парк временно недоступны для посетителей.

Также не в доступе экскурсии по Турьей дороге, на Лысую гору, к Белому камню и Парку водопадов. А канатные дороги «Эдельвейс» и «Волчья скала» функционируют исключительно для подъема гостей на вершину.

туризм и отдых