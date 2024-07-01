МИД Молдовы выпустил предупреждение по поездкам в Турцию и Грецию

Сообщение опубликовано на официальном сайте и соцсетях министерства.
«Отметим, что на сегодняшний день в Турции зарегистрировано 44 случая природных пожаров, 30 из них — в сельской местности и 14 — в лесных массивах. Очень высокие температуры в этот период увеличивают риск возникновения пожаров».
По информации ведомства, этим летом в некоторых районах указанных стран будут регистрироваться очень высокие температуры, поэтому сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров.
В связи с этим МИД рекомендовал:
- следить за прогнозами погоды и официальными предупреждениями властей, перед планированием поездки в Грецию и Турцию;
- проявлять осторожность в регионах, пострадавших о пожаров;
- внимательно следить за местными СМИ и сообщать о своем присутствии в зонах риска в дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова в указанных странах.
В случае получения телефонных оповещений о пожарах в регионе, необходимо следовать указаниям местных властей и представителей отелей, подчеркнули в МИД.