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МИД Молдовы выпустил предупреждение по поездкам в Турцию и Грецию

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы выпустило предупреждение для граждан, находящихся в Турции и Греции, следующих транзитом через эти страны или намеревающихся туда поехать, о рисках возникновения лесных пожаров.

Источник: Sputnik.md

Сообщение опубликовано на официальном сайте и соцсетях министерства.

«Отметим, что на сегодняшний день в Турции зарегистрировано 44 случая природных пожаров, 30 из них — в сельской местности и 14 — в лесных массивах. Очень высокие температуры в этот период увеличивают риск возникновения пожаров».

сообщили в МИД.

По информации ведомства, этим летом в некоторых районах указанных стран будут регистрироваться очень высокие температуры, поэтому сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров.

В связи с этим МИД рекомендовал:

  • следить за прогнозами погоды и официальными предупреждениями властей, перед планированием поездки в Грецию и Турцию;
  • проявлять осторожность в регионах, пострадавших о пожаров;
  • внимательно следить за местными СМИ и сообщать о своем присутствии в зонах риска в дипломатические миссии и консульские учреждения Республики Молдова в указанных странах.

В случае получения телефонных оповещений о пожарах в регионе, необходимо следовать указаниям местных властей и представителей отелей, подчеркнули в МИД.