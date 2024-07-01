Воспитанники лагеря «Хочу стать десантником» посетили город-побратим Сухум

Воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником», Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода, выпускники «Школы младших командиров», вице-младшие сержанты посетили город Сухум — город побратим Нижнего Новгорода, сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
На торжественном мероприятии, посвященном встрече двух делегаций, ребята из Сухума исполнили гимн Абхазии, а вице-младшие сержанты Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода — гимн Российской Федерации.
Ребята возложили цветы к памятнику погибшим при защите независимости Абхазии в 1992—1993 годах, к памятнику неизвестному воину — освободителю Абхазии в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, к памятнику первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Помимо этого, ребята встретились с женщинами Героями Абхазии, которые защищали свою Родину: с Мариной Колодиевной Аршба и Мзией Чичиковной Бейя.
«Было очень интересно пообщаться с настоящими Героями. Невозможно поверить, что такие хрупкие женщины совершали настоящие подвиги. Но теперь мы из первых уст знаем, как разворачивались события в то время. Конечно, и с ребятами здорово пообщались. С нетерпением ждем августа, покажем им наш лагерь, наш центр», — рассказал воспитанник лагеря «Хочу стать десантником» Арсений Россовицкий.