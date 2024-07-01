Воспитанники лагеря «Хочу стать десантником» посетили город-побратим Сухум

«В прошлом году четвертая смена в военно-патриотическом лагере “Хочу стать десантником” впервые была международная, вместе с нижегородцами в лагере отдыхали 16 ребят из Минска и 26 — из Луганска. В этом году 16 ребят из военно-патриотических клубов города Сухум Абхазии станут воспитанниками “Хочу стать десантником” в четвертой международной смене в августе. Уже на этой встрече многие ребята подружились и ждут встречи в Нижнем Новгороде», — рассказала директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко.