Гнеушев вручил нижегородцам медали «Отец солдата» и удостоверения ветерана боевых действий

«Символично, что медали “Отец солдата” мы вручаем в День ветерана боевых действий. У родителей воинов защитников Отечества особая роль — они с ранних лет заложили в своих детей любовь к семье, к отчизне, к жизни. Смогли воспитать таких ответственных и благородных людей, которые, не задумываясь, встали на защиту Родины. Низкий вам за это поклон!» — сказал Андрей Гнеушев.