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Гнеушев вручил нижегородцам медали «Отец солдата» и удостоверения ветерана боевых действий

В торжественной церемонии принял участие Герой Российской Федерации Виталий Антонов.

1 июля в нижегородском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось мероприятие, посвященное Дню ветерана боевых действий. В нем приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и Герой Российской Федерации Виталий Антонов. Они вручили медали «Отец солдата», а нижегородским бойцам ЧВК «Вагнер» — удостоверения ветерана боевых действий.

«Символично, что медали “Отец солдата” мы вручаем в День ветерана боевых действий. У родителей воинов защитников Отечества особая роль — они с ранних лет заложили в своих детей любовь к семье, к отчизне, к жизни. Смогли воспитать таких ответственных и благородных людей, которые, не задумываясь, встали на защиту Родины. Низкий вам за это поклон!» — сказал Андрей Гнеушев.

Медаль общественного признания «Отец солдата» является наградой Всероссийского общественного движения «Отцы России». Медаль «Отец солдата» — это общественная награда, которой могут быть награждены мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

«Сегодня мы встретились здесь, чтобы еще раз почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, и, конечно же, поблагодарить тех, кто воспитал настоящих героев. Спасибо отцам, чьи сыновья — настоящие патриоты, люди, искренне любящие свою Родину, готовые доказать это делом, а не словом», — поделился гвардии подполковник Герой Российской Федерации Виталий Антонов.

Андрей Гнеушев также вручил удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Содействие в выдаче этого документа, подтверждающего участие в боевых действиях, является важным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества».

«Мы с нетерпением ждали удостоверения — это действительно продолжительный процесс. Очень рады, что теперь наш статус ветерана боевых действий закреплен документально, мы можем пользоваться федеральными льготами и привилегиями», — поделился ветеран СВО в составе ЧВК «Вагнер».