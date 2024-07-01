Гнеушев вручил нижегородцам медали «Отец солдата» и удостоверения ветерана боевых действий

1 июля в нижегородском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось мероприятие, посвященное Дню ветерана боевых действий. В нем приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и Герой Российской Федерации Виталий Антонов. Они вручили медали «Отец солдата», а нижегородским бойцам ЧВК «Вагнер» — удостоверения ветерана боевых действий.
Медаль общественного признания «Отец солдата» является наградой Всероссийского общественного движения «Отцы России». Медаль «Отец солдата» — это общественная награда, которой могут быть награждены мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.
Андрей Гнеушев также вручил удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Содействие в выдаче этого документа, подтверждающего участие в боевых действиях, является важным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества».
«Мы с нетерпением ждали удостоверения — это действительно продолжительный процесс. Очень рады, что теперь наш статус ветерана боевых действий закреплен документально, мы можем пользоваться федеральными льготами и привилегиями», — поделился ветеран СВО в составе ЧВК «Вагнер».