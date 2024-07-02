«Каждому нужна передышка». В Перми прошёл фестиваль «Ночь на улице»

29 июня в Перми прошёл фестиваль «Ночь на улице». Его проводит благотворительная организация «Территория передышки». Идея летнего open-air заключается в том, чтобы объединить людей в одном пространстве и собрать средства для помощи тем, кто остался без дома. «Мы хотим, чтобы ночь на улице стала не социальной проблемой, а только названием фестиваля», — говорят организаторы. Сайт perm.aif.ru рассказывает, как прошёл open-air.
Музыка льётся
Местом проведения фестиваля стал живописный берег Камы. События начались в 14:00 и продолжались до полуночи. Люди вокруг обменивались приветствиями и с интересом обсуждали предстоящую программу. Дети бегали и смеялись, а взрослые наслаждались приятным вечером, переходя из одной зоны в другую. Под звуки музыкальных инструментов над площадкой витал запах свежезаваренного кофе и выпечки из местных фуд-зон.
На сцене выступили музыкальные коллективы «Ой колется», «Hard Lux», «Папа Карло», «Никого не стало» и «Аберрация». Под живую музыку люди танцевали, подпевали и громко просили: «Ещё!». Вечером, когда небо стало окрашиваться в мягкие закатные тона, к сцене вышли диджеи Никита Klassen, Cutrin и Света Chekma, добавив клубных ноток в общее настроение.
Мастер-классы и активности
Помимо музыкальной программы фестиваль радовал разнообразием активностей. В мастер-классах по Dancehall и Bachata каждый мог попробовать себя в танцах. Один из участников, застенчиво начавший движение, уже через несколько минут уверенно кружился под ритмы музыки. Рядом, под тентом, люди увлеченно занимались декором из половинок кокоса, создавая уникальные сувениры.
Одним из уникальных событий фестиваля стала «Живая библиотека». Гости open-air смогли пообщаться с волонтёрами «Территории передышки» и людях, которые оказывались на улице. Разговор помог понять, как они могут помочь бездомным и поддержать важные социальные проекты.
«Каждому нужна передышка» — гласил слоган на растяжке в импровизированной фотозоне.
Еда и вечерняя программа
Фуд-зоны, организованные местными ресторанами, представляли собой настоящий рай для любителей вкусно поесть. Вкусные бургеры другие блюда готовили прямо на открытом воздухе. Мимо постоянно проходили довольные посетители с тарелками, не стесняясь делать комплименты поварам.
В 0:00 на большом экране под открытым небом начался показ фильма. Люди усаживались на пледы, обнимаясь и делясь впечатлениями о прошедшем дне, а лёгкий вечерний ветерок принес свежесть с Камы в жаркий день.
Фестиваль «Ночь на улице» не только объединил людей, но и напомнил о социальной ответственности каждого. Собранные средства будут направлены на поддержку проектов «Территории передышки», которые помогают бездомным. Организаторы надеются, что такие мероприятия станут традицией, принося надежду тем, кто в этом нуждается.
Фестиваль закончился, но люди не спешили расходиться. Солнце село, на площадке мерцали огни гирлянд. Участники и гости «Ночи на улице» медленно шли домой, неся тепло объятий и осознавая: крыша над головой есть не у всех. Оказаться в сложной ситуации может каждый, но найти выход из неё можно вместе.