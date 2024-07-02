«Каждому нужна передышка». В Перми прошёл фестиваль «Ночь на улице»

Фестиваль закончился, но люди не спешили расходиться. Солнце село, на площадке мерцали огни гирлянд. Участники и гости «Ночи на улице» медленно шли домой, неся тепло объятий и осознавая: крыша над головой есть не у всех. Оказаться в сложной ситуации может каждый, но найти выход из неё можно вместе.