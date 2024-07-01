Оман ввел безвизовый режим для граждан Узбекистана

По сообщению «Дунё», узбекистанцы, желающие остаться в стране дольше этого срока, смогут оформить въездную визу в аэропорту при въезде.
Отметим, ранее в Узбекистане для граждан Султаната Оман был установлен безвизовый режим сроком на 10 дней.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Граждане Узбекистана смогут пребывать в Омане без визы в течение 14 дней, передает корреспондент Podrobno.uz.
По сообщению «Дунё», узбекистанцы, желающие остаться в стране дольше этого срока, смогут оформить въездную визу в аэропорту при въезде.
Отметим, ранее в Узбекистане для граждан Султаната Оман был установлен безвизовый режим сроком на 10 дней.