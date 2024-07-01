Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оман ввел безвизовый режим для граждан Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Граждане Узбекистана смогут пребывать в Омане без визы в течение 14 дней, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению «Дунё», узбекистанцы, желающие остаться в стране дольше этого срока, смогут оформить въездную визу в аэропорту при въезде.

Отметим, ранее в Узбекистане для граждан Султаната Оман был установлен безвизовый режим сроком на 10 дней.

туризм и отдых