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Климатолог: Жара в Ростовской области на этой неделе спадет только к выходным

Сильную жару в Ростовской области в конце недели сменит небольшое похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 50% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Жара в Ростовской области сохранится как минимум в течение трех дней. Температура может снизиться только 5 июля. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа.

— Сейчас наблюдается выход антициклона. В ближайшие дни ожидается жаркая погода. Температура может превышать +36 градусов.

По словам климатолога, в пятницу в регион с юга придет циклон. Температура снизится на несколько градусов. В отдельных районах возможны осадки. Однако продлится такая погода недолго — в течение одного или двух дней.

— С одной стороны, осадки это хорошо. С другой, уровень влажности поднимется, станет душно.

Специалист говорит, что, согласно последним данным, средняя температура в июле не превысит климатическую норму.

— Да, месяц будет очень теплым. Июль в нашем регионе всегда жарче июня. Но аномальной жары не будет.