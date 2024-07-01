Климатолог: Жара в Ростовской области на этой неделе спадет только к выходным

Жара в Ростовской области сохранится как минимум в течение трех дней. Температура может снизиться только 5 июля. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа.
— Сейчас наблюдается выход антициклона. В ближайшие дни ожидается жаркая погода. Температура может превышать +36 градусов.
По словам климатолога, в пятницу в регион с юга придет циклон. Температура снизится на несколько градусов. В отдельных районах возможны осадки. Однако продлится такая погода недолго — в течение одного или двух дней.
— С одной стороны, осадки это хорошо. С другой, уровень влажности поднимется, станет душно.
Специалист говорит, что, согласно последним данным, средняя температура в июле не превысит климатическую норму.
— Да, месяц будет очень теплым. Июль в нашем регионе всегда жарче июня. Но аномальной жары не будет.