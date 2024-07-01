«Норманочка» проиграла «Фимэйл» в четвертьфинале матча Кубка мира по футзалу

«Норманочка» выглядит сильнее. И моментов много. Один из них удается реализовать. Мария Самойлова забивает после шикарной комбинации с участием Александры Самородовой и Дарьи Навозовой. Возможно, это самый красивый мяч на всем Кубке мира.
По регламенту в случае ничьей в основное время сразу назначается серия пенальти. Но за пять секунд до конца подключение Синары — так зовут бразильского вратаря — приводит к голу Ванессиньи. Поражение — 1:2. Хотя полуфинал был очень близко.
Теперь «Норманочка» уходит в отпуск, а дальше — новый поход за трофеями, уже внутри страны. Главную задачу наши девчонки все же выполнили. Российский флаг на международном турнире сейчас — хорошее достижение.
Возрастное ограничение: 6+.