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«Норманочка» проиграла «Фимэйл» в четвертьфинале матча Кубка мира по футзалу

Решающий гол был забит за пять минут до конца матча.

«Норманочка» выглядит сильнее. И моментов много. Один из них удается реализовать. Мария Самойлова забивает после шикарной комбинации с участием Александры Самородовой и Дарьи Навозовой. Возможно, это самый красивый мяч на всем Кубке мира.

По регламенту в случае ничьей в основное время сразу назначается серия пенальти. Но за пять секунд до конца подключение Синары — так зовут бразильского вратаря — приводит к голу Ванессиньи. Поражение — 1:2. Хотя полуфинал был очень близко.

Теперь «Норманочка» уходит в отпуск, а дальше — новый поход за трофеями, уже внутри страны. Главную задачу наши девчонки все же выполнили. Российский флаг на международном турнире сейчас — хорошее достижение.

Возрастное ограничение: 6+.