На трассе «Пермь-Екатеринбург» 2 июля вновь возможны дорожные пробки

В Пермском крае 2 июля на нескольких участках федеральной трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» продолжат ремонт автомобильной дороги. При проведении работ введут ограничение движения транспорта по одной полосе, а также снижение скорости до 50 км/ч. Возможны дорожные пробки и заторы.