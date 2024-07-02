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На трассе «Пермь-Екатеринбург» 2 июля вновь возможны дорожные пробки

На нескольких участках трассы под Пермью продолжат ремонт автомобильной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 2 июля на нескольких участках федеральной трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» продолжат ремонт автомобильной дороги. При проведении работ введут ограничение движения транспорта по одной полосе, а также снижение скорости до 50 км/ч. Возможны дорожные пробки и заторы.

В УпрДор «Прикамье» сообщили, что временные ограничения введут на участках с 9 по 160 км. Кроме дорожных работ подрядчик проведет уборку мусора с автомобильной дороги, окашивание осевой линии, обочин, откосов и полосы отвода.

В ведомстве просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям движения, заранее планировать поездки, выбирать возможные пути объезда.

В Упрдор нашли объяснение пробке на трассе «Пермь-Екатеринбург»: 30 июня затор достиг 16 километров.