Новые платные парковки открылись в Краснодаре: подробности и адреса

Новые парковочные зоны расположены по следующим адресам:



Улица Красных Партизан: от улицы Тургенева до улицы Академика Трубилина;

Улица Выставочная: от улицы 40-летия Победы до улицы Крупской;

Улица Бабушкина: от улицы Красной до улицы Рашпилевской;

Улица Рылеева: от улицы Севастопольской до улицы Аэродромной;

Улица Кутузова: от улицы Новокузнечной до улицы Северной;

Улица Вишняковой: в районе дома № 146/1;

Улица Российская: от улицы 40-летия Победы до дома № 138.



Кроме того, еще четыре платные муниципальные парковки были расширены. Теперь они могут принять больше автомобилей. Расширение затронуло следующие улицы:



ул. Пушкина — от ул. Коммунаров до ул. Седина;

ул. Аэродромная — от ул. Красных Партизан до ул. Северной;

ул. Гаражная — от ул. Гаврилова до ул. Дальней;

ул. Тургенева — от ул. Космонавта Гагарина до ул. Дальней.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 21 июня, в кубанской столице повысились тарифы на парковку. Эти изменения направлены на улучшение организации парковочного пространства и решение проблемы нехватки мест для автомобилей в центральной части города.



Жители и гости Краснодара теперь могут воспользоваться новыми парковочными зонами, что сделает передвижение по городу более удобным и комфортным.