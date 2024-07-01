Новые парковочные зоны расположены по следующим адресам:
Улица Красных Партизан: от улицы Тургенева до улицы Академика Трубилина;
Улица Выставочная: от улицы 40-летия Победы до улицы Крупской;
Улица Бабушкина: от улицы Красной до улицы Рашпилевской;
Улица Рылеева: от улицы Севастопольской до улицы Аэродромной;
Улица Кутузова: от улицы Новокузнечной до улицы Северной;
Улица Вишняковой: в районе дома № 146/1;
Улица Российская: от улицы 40-летия Победы до дома № 138.
Кроме того, еще четыре платные муниципальные парковки были расширены. Теперь они могут принять больше автомобилей. Расширение затронуло следующие улицы:
ул. Пушкина — от ул. Коммунаров до ул. Седина;
ул. Аэродромная — от ул. Красных Партизан до ул. Северной;
ул. Гаражная — от ул. Гаврилова до ул. Дальней;
ул. Тургенева — от ул. Космонавта Гагарина до ул. Дальней.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 21 июня, в кубанской столице повысились тарифы на парковку. Эти изменения направлены на улучшение организации парковочного пространства и решение проблемы нехватки мест для автомобилей в центральной части города.
Жители и гости Краснодара теперь могут воспользоваться новыми парковочными зонами, что сделает передвижение по городу более удобным и комфортным.
Новые платные парковки открылись в Краснодаре: подробности и адреса
С 1 июля в Краснодаре начали работу семь новых платных муниципальных парковок, сообщил пресс-служба администрации города.
Новые парковочные зоны расположены по следующим адресам: