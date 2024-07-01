Мальчиков больше, чем девочек: ЗАГС Челябинской области раскрыл статистику по новорожденным в июне

Почти 2,5 тысяч детей родилось в Челябинской области в первый месяц лета. Такой статистикой в понедельник, 1 июля, поделились в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
— С 1 по 30 июня в Челябинской области зарегистрировано 2 466 новорожденных, их них мальчиков — 1 274, а девочек 1 192. А В отделе ЗАГС Катав-Ивановского муниципального района зарегистрирована сотая запись о рождении, — отметили в Госкомитете.
Популярными именами у новорожденных среди мальчиков в июне стали Александр, Артем и Михаил. А у девочек: София, Анна и Алиса.
Кроме того, в первый месяц лета на Южном Урале было создано 2 516 тысяч семей. Самыми популярными днями для свадеб стали: 7 июня — 203 бракосочетания, 8 июня — 236, 15 июня — 209 свадеб. В зеркальную дату 24.06.2024, несмотря на то, что это был понедельник, семьями стали 21 пара молодоженов.