Мальчиков больше, чем девочек: ЗАГС Челябинской области раскрыл статистику по новорожденным в июне

Кроме того, в первый месяц лета на Южном Урале было создано 2 516 тысяч семей. Самыми популярными днями для свадеб стали: 7 июня — 203 бракосочетания, 8 июня — 236, 15 июня — 209 свадеб. В зеркальную дату 24.06.2024, несмотря на то, что это был понедельник, семьями стали 21 пара молодоженов.