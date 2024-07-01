2 июля — день Зосимы. Жарко и пчёлы хозяйничают

Церковь же нынче чтит память святого Зосима, который родился в 89 году в городе Фракия. В то время христианская вера только начинала зарождаться. Сам юноша сразу решил посвятить себя Богу и стать христианином. Вскоре его мечта осуществляется. Когда Зосиме стало известно о преследованиях последователей христианской веры, он оставляет военную службу, принимает крещение и всю свою жизнь посвящает совершению добрых дел, молитвам. Вскоре об этом стало известно правителю Домициану, который отправил Зосима на суд. Зосим оказался непреклонным и не пожелал отречься от своей веры, чтобы принести жертву языческим богам. Поэтому, его подвергли большому количеству пыток, которые Зосим снес, не проронив ни слова. После этого его заключили в темницу и обезглавили спустя некоторое время.