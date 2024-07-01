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На стадионе «Нижний Новгород» прошел праздник шахмат

В нарядных костюмах более 50 юных шахматистов состязались с гроссмейстерами.

Всероссийские соревнования «Высшая лига» в Нижнем Новгороде проводились впервые. Праздник шахмат (6+) прошел на стадионе «Нижний Новгород». В нарядных костюмах более 50 юных шахматистов состязались с гроссмейстерами. Так, международные профессионалы провели сеанс одновременной игры. Борьба получилось напряженной.

Александр Ткачев — исполнительный директор Федерации шахмат России:

«Гроссмейстеры тоже были детьми и тоже с этого начинали. Шахматы — очень древний вид спорта. Как и любви, ему покорны все возрасты».

Прошедшие соревнования — это отличный старт для того, чтобы уже позже встретить в нашем регионе суперфинал чемпионата России по шахматам.

По словам исполнительного директора Федерации шахмат Нижегородской области Татьяны Хиловой, шахматы развиваются очень стремительно.

Татьяна Хилова — исполнительный директор Федерации шахмат Нижегородской области:

«Если взять десять лет назад, то профессиональных спортсменов у нас было 1500 человек, то сейчас — 5500 человек. У нас растет не только массовость, но и число профессиональных спортсменов».