На стадионе «Нижний Новгород» прошел праздник шахмат

Всероссийские соревнования «Высшая лига» в Нижнем Новгороде проводились впервые. Праздник шахмат (6+) прошел на стадионе «Нижний Новгород». В нарядных костюмах более 50 юных шахматистов состязались с гроссмейстерами. Так, международные профессионалы провели сеанс одновременной игры. Борьба получилось напряженной.
Александр Ткачев — исполнительный директор Федерации шахмат России:
Прошедшие соревнования — это отличный старт для того, чтобы уже позже встретить в нашем регионе суперфинал чемпионата России по шахматам.
По словам исполнительного директора Федерации шахмат Нижегородской области Татьяны Хиловой, шахматы развиваются очень стремительно.
Татьяна Хилова — исполнительный директор Федерации шахмат Нижегородской области:
«Если взять десять лет назад, то профессиональных спортсменов у нас было 1500 человек, то сейчас — 5500 человек. У нас растет не только массовость, но и число профессиональных спортсменов».