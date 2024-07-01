Нарушения трудового законодательства выявлены на предприятии «Кстовский хлеб»

По итогам проверки установлено, что 92 работникам выплатили расчет за апрель с нарушением срока в три дня, 2 — были допущены до работы без прохождения обязательного предварительного медосмотра, 7 — без прохождения обязательного периодического медосмотра, 12 — без прохождения обязательного психиатрического осмотра, 4 — без прохождения обязательного обучения по охране труда.