Нарушения трудового законодательства выявлены на предприятии «Кстовский хлеб», об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Сотрудники Гострудинспекции и прокуратуры провели выездную проверку на хлебозавод после информации о его закрытии. Большая часть работников была уволена по собственному желанию и трудоустроена в другие организации.
На момент проведения проверки завод осуществлял деятельность. Часть работников выполняло свои трудовые обязанности, а другая — находилась в отпусках или больничных.
По итогам проверки установлено, что 92 работникам выплатили расчет за апрель с нарушением срока в три дня, 2 — были допущены до работы без прохождения обязательного предварительного медосмотра, 7 — без прохождения обязательного периодического медосмотра, 12 — без прохождения обязательного психиатрического осмотра, 4 — без прохождения обязательного обучения по охране труда.
Гострудинспекцией направлены материалы проверки в прокуратуру.