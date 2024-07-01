В Чкаловске на День молодежи прошел массовый заплыв

Также гости Чкаловска смогли послушать выступления музыкальных групп, в том числе известного исполнителя. На конкурсе «Волна стиля» молодые семьи представили видеовизитку и дефиле. Совсем рядом тематические шатры, квиз «Герои неба» и настольные игры от музея имени Чкалова, мастер-классы по росписи. А в шатре «Вместе с добром» рассказывали о волонтерстве и экологии.