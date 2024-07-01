В Чкаловске на День молодежи прошел массовый заплыв

Изюминка Дня молодежи в Чкаловске — массовый заплыв на сапах, в котором приняли участие 120 человек.
Наталья Ломова — гостья праздника:
«Это очень интересная активность, вообще сапы — это “круто”. Собирается самая яркая молодежь, которая как раз и будет двигать вперед всю нашу Россию».
Также гости Чкаловска смогли послушать выступления музыкальных групп, в том числе известного исполнителя. На конкурсе «Волна стиля» молодые семьи представили видеовизитку и дефиле. Совсем рядом тематические шатры, квиз «Герои неба» и настольные игры от музея имени Чкалова, мастер-классы по росписи. А в шатре «Вместе с добром» рассказывали о волонтерстве и экологии.
Ирина Карюк — председатель отделения «Движение Первых»:
«Детям от 14 лет стоит показывать, как важно вести себя в обществе, что нужно делать правильно, чтобы наши дети стали чуточку лучше, чем мы сами».
Ярким завершением праздника стало выступление известного музыканта Найка Борзова.