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В Чкаловске на День молодежи прошел массовый заплыв

Ярким завершением праздника стало выступление известного музыканта Найка Борзова.

Изюминка Дня молодежи в Чкаловске — массовый заплыв на сапах, в котором приняли участие 120 человек.

Наталья Ломова — гостья праздника:

«Это очень интересная активность, вообще сапы — это “круто”. Собирается самая яркая молодежь, которая как раз и будет двигать вперед всю нашу Россию».

Также гости Чкаловска смогли послушать выступления музыкальных групп, в том числе известного исполнителя. На конкурсе «Волна стиля» молодые семьи представили видеовизитку и дефиле. Совсем рядом тематические шатры, квиз «Герои неба» и настольные игры от музея имени Чкалова, мастер-классы по росписи. А в шатре «Вместе с добром» рассказывали о волонтерстве и экологии.

Ирина Карюк — председатель отделения «Движение Первых»:

«Детям от 14 лет стоит показывать, как важно вести себя в обществе, что нужно делать правильно, чтобы наши дети стали чуточку лучше, чем мы сами».

Ярким завершением праздника стало выступление известного музыканта Найка Борзова.