В Краснодаре побит температурный рекорд 18-летней давности

Так, 1 июля в краевом центре обновлен температурный рекорд дня. Ближе к 16:00 синоптики зафиксировали температуру в + 35,3°С, прокомментировала СМИ заместитель начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.



Сегодняшний день превысил температурные показатели 2006 года, когда столбики термометров достигли отметки 34,5°С выше 0. При этом максимальная температура дня точно станет известна уже после 18 часов, пояснила Светлана Попова.



Ранее «Новая Кубань» писала, что метеорологические характеристики апреля в 2024 году стали для Краснодара рекордными. По данным синоптиков Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 и 18 апреля солнце прогрело воздух до +32°С, а по краю местами — до 34 тепла.