Два вида проездных для общественного транспорта появятся в Красноярске

В администрации Красноярска разработали проездные, которые позволят сэкономить от 4 до 9 рублей за поездку. Они будут двух видов — с ограничением поездок в месяц и без него. Первый вид проездного позволит выбрать 15, 30, 45, 60 и 75 поездок, при этом неиспользованные в течение 30 дней поездки можно перенести на следующий месяц, если проездной будет продлён. Их стоимость будет составлять от 600 до 2600 рублей.