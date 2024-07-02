Два вида проездных для общественного транспорта появятся в Красноярске

В Красноярске появятся два вида проездных для общественного транспорта. Об этом рассказали в городской администрации.
С 1 июля 2024 года стоимость проезда в автобусах Красноярска поднялась с 36 рублей до 44 рублей за поездку. Цена на поездку в электрическом общественном транспорте поднялась с 32 до 40 рублей. У коммерческих перевозчиков новые расценки начали действовать с 1 июля, а со 2 июля подключатся и муниципальные перевозчики.
В администрации Красноярска разработали проездные, которые позволят сэкономить от 4 до 9 рублей за поездку. Они будут двух видов — с ограничением поездок в месяц и без него. Первый вид проездного позволит выбрать 15, 30, 45, 60 и 75 поездок, при этом неиспользованные в течение 30 дней поездки можно перенести на следующий месяц, если проездной будет продлён. Их стоимость будет составлять от 600 до 2600 рублей.
Безлимитные проездные будут стоить от 150 до 2700 рублей, а пользоваться ими можно в течение одних суток, 15 дней и месяца. Они подходят для тех, кто ездит с пересадками и часто пользуется общественным транспортом. По такому проездному можно будет дополнительно ездить по одному билету.