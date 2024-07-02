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МЧС предупреждает о сильном тумане 2 июля в Пермском крае

Водителей автотранспорта просят быть внимательными при движении в условиях ограниченной видимости.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 53% 761 мм рт. ст. +26°
Источник: МЧС РФ

Главное управление МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятном метеорологическом явлении 2 июля. Водителей автотранспорта в ведомстве просят быть внимательными при движении в условиях ограниченной видимости.

О сильном тумане сообщает Пермский ЦГМС, его возникновение синоптики прогнозируют на ночные и утренние часы.

«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом видимости на дорогах», — предупреждают в краевом МЧс.

Ночью 2 июля на большей территории Пермского края сохранится облачная погода с прояснениями, температура воздуха около +15 градусов, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

На трассе «Пермь-Екатеринбург» 2 июля вновь возможны дорожные пробки. На нескольких участках трассы под Пермью продолжат ремонт автомобильной дороги.