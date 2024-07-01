Многодетные семьи Нижнего Новгорода посетили экспозицию техники прошлых веков

Даня всегда интересовался тем, как работают различные устройства. Он разбирает и собирает игрушки, чтобы понять, как они функционируют. Его мечта — создать собственный высокоскоростной поезд. Сегодня со старшим братом он внимательно рассматривает экспонаты прошлого века.
Даниил Романов — участник экскурсии:
Лев Романов — участник экскурсии:
В музее собраны старинные механизмы и инструменты, многие из которых до сих пор работают. Он стал участником акции «Добрые каникулы в России», организованной для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.
Мария Гельманова — руководитель проектного отдела АНО «Волонтерский центр»:
Экскурсия начинается с рассказа экскурсовода о том, как развивалась техника в разные эпохи. Гости музея внимательно оценивают, как звучит граммофон 19 века.
Эту коллекция нижегородские историки собирали 30 лет. И только 10 лет назад открыли технический музей. Его первым экспонатом стал штангенциркуль, изготовленный в 50-х годах прошлого века.
Юлия Никонычева — сотрудник технического музея:
Проект «Добрые экскурсии в России» проводится впервые в Нижнем Новгороде. Только за три дня их посетили более 100 человек.
Возрастное ограничение: 6+.