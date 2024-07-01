Многодетные семьи Нижнего Новгорода посетили экспозицию техники прошлых веков

Она прошла в рамках акции «Добрые каникулы в России».

Даня всегда интересовался тем, как работают различные устройства. Он разбирает и собирает игрушки, чтобы понять, как они функционируют. Его мечта — создать собственный высокоскоростной поезд. Сегодня со старшим братом он внимательно рассматривает экспонаты прошлого века.

Даниил Романов — участник экскурсии:

«Я вот хочу изобрести поезд, который может ездить по суше и плавать».

Лев Романов — участник экскурсии:

«Я очень интересуюсь техникой и ее историей и хотел бы посмотреть на эти изобретения».

В музее собраны старинные механизмы и инструменты, многие из которых до сих пор работают. Он стал участником акции «Добрые каникулы в России», организованной для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

Мария Гельманова — руководитель проектного отдела АНО «Волонтерский центр»:

«Было уже посещено две экскурсии, одна была проведена в Нижегородском кремле, а вторая — по усадьбе Рукавишниковых. Сегодня у нас последний день проекта в этом году и последняя экскурсия».

Экскурсия начинается с рассказа экскурсовода о том, как развивалась техника в разные эпохи. Гости музея внимательно оценивают, как звучит граммофон 19 века.

Эту коллекция нижегородские историки собирали 30 лет. И только 10 лет назад открыли технический музей. Его первым экспонатом стал штангенциркуль, изготовленный в 50-х годах прошлого века.

Юлия Никонычева — сотрудник технического музея:

«Началась коллекция с приобретением Вячеславом Викторовичем Куртиным штангенциркуля, вот он, измерительный прибор, причем его особенность в том, что на его клейме слово “Большевик” без мягкого знака».

Проект «Добрые экскурсии в России» проводится впервые в Нижнем Новгороде. Только за три дня их посетили более 100 человек.