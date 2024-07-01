В Нижегородском театре оперы и балета состоится мировая премьера балета «Горький. Балет»

Context. Diana Vishneva (12+) — это фестиваль и платформа развития современной хореографии. Фестиваль с 2013 года продвигает современный танец, делает его актуальным. Основательница и художественный руководитель проекта — прима-балерина Диана Вишнева. Важным направлением работы Context сегодня является производство собственных проектов, а также совместных с культурными институциями и художниками. В 2023 году Context трансформировался от сконцентрированного во времени формата смотра к непрерывной работе с профессиональным сообществом. С этого момента фестиваль ежегодно выбирает новую тему сезона, чтобы на протяжении года исследовать контексты взаимодействия хореографии с другими видами искусства.