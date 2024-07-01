В Нижегородском театре оперы и балета состоится мировая премьера балета «Горький. Балет»

Артисты Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина 5, 6 и 7 июля на сцене концертного Пакгауза покажут премьеру спектакля «Горький. Балет» (16+) — совместной постановки нижегородского театра и фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva (12+). Премьера пройдет при поддержке театрального фестиваля «Горький +» (12+). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Постановка представляет собой два одноактных балета — хореографическое переосмысление пьесы Максима Горького «На дне» (12+) и его романтической сказки-поэмы «Девушка и Смерть» (12+). Над спектаклем работает команда постановщиков: хореографы Павел Глухов, Кирилл Радев; идея сценографии и костюмов принадлежат художнику — лауреату Национальной театральной премии «Золотая маска» Анастасии Нефедовой; художник по свету — Стас Свистунович.
Пьеса Максима Горького «На дне» — сложный материал для воплощения средствами хореографического языка. Для Павла Глухова, обладателя «Золотой маски», лауреата премии «Душа танца», победителя международных конкурсов артистов балета и хореографов, было важно сохранить все ключевые события произведения, сделать так, чтобы танцевальная версия передала суть и смыслы, заложенные автором, найти тот хореографический язык, который станет самодостаточным и полноценным средством воплощения драмы.
Музыкальная ткань постановки — произведение композитора Николая Мясковского, которое не имело никакого отношения к прозе Горького, задало свой темп и настроение действу. Хореограф-постановщик представляет зрителю единое прочтение двух произведений, уравновесив темпераменты обоих классиков, избегая жестких рамок и не теряя свой собственный «голос».
Артисты в работе Павла Глухова становятся частью зрителей, а зрители чувствуют себя внутри событий пьесы, вовлекая в социальную игру, постановщик предлагает публике определиться со своей ролью в этой заданной модели общества.
Если первая часть спектакля строится вокруг программного произведения Максима Горького, второй акт основан на практически неизвестном массовому читателю стихотворном опыте 24-летнего писателя «Девушка и Смерть». Хореографом балета по его мотивам выступил обладатель премии имени Бориса Чайковского и гран-при Международного конкурса артистов балета в Люксембурге Кирилл Радев.
Под музыку Франца Шуберта перед зрителем развернется противостояние любви и смерти, несовместимых и в то же время неразрывных для увлеченного на тот момент Байроном молодого Алексея Пешкова. Своего рода «борьба противоположностей» — одна из наиболее общих диалектических закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления — становится ключевой линией балета-сказки Кирилла Радева. Постановка погрузит зрителя в мир контрастов, где любовь и смерть становятся двумя частями единого сценического полотна, а современная хореографическая лексика и художественное оформление пространства создают атмосферу, полную таинственности, мистики и неожиданных открытий.
Музыкальная палитра струнного квартета Der Tod und das Mädchen («Смерть и девушка») Франца Шуберта, переплетающаяся с современной хореографической лексикой и художественным оформлением, создает атмосферу, полную неожиданных открытий, атмосферу таинственности и мистики, где каждый персонаж — это образ, отражающий свой уникальный оттенок человеческой и нечеловеческой сущности.
Показы спектакля состоятся 5 и 6 июля в 19:00, 7 июля в 17:00.
Context. Diana Vishneva (12+) — это фестиваль и платформа развития современной хореографии. Фестиваль с 2013 года продвигает современный танец, делает его актуальным. Основательница и художественный руководитель проекта — прима-балерина Диана Вишнева. Важным направлением работы Context сегодня является производство собственных проектов, а также совместных с культурными институциями и художниками. В 2023 году Context трансформировался от сконцентрированного во времени формата смотра к непрерывной работе с профессиональным сообществом. С этого момента фестиваль ежегодно выбирает новую тему сезона, чтобы на протяжении года исследовать контексты взаимодействия хореографии с другими видами искусства.