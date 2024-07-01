«Что бы вы хотели сказать будущим поколениям?»: в Музее истории Уфы собирают предложения и вещи для «Капсулы времени»

В Музее истории Уфы продолжают собирать предложения и вещи для «Капсулы времени», которую вскроют в 2074 году. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глав городской администрации Ратмир Мавлиев.
— Что бы вы хотели сказать будущим поколениям через 50 лет? А что показать? Отберем самые интересные и оригинальные идеи, — написал сити-менеджер в своей публикации.
Церемония закладки капсулы к 450-летию столицы Башкирии должна состояться 31 августа на территории стелы «Уфа — город трудовой доблести». Музей истории Уфы расположен по адресу улица Ленина, 72. Телефон для справок — +7 (347) 273−97−54.
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