В Балахнинском округе прошла программа «Летние открытия»

Матвей Фомин только перешел в восьмой класс, но уже точно знает, с чем свяжет свою жизнь. Признается, что «фанатеет» от компьютерных технологий и в будущем планирует пойти в ИТ-сферу.
Матвей Фомин — участник «Летних открытий»:
Участники «Летних открытий» перевоплотились в настоящих исследователей. В программе — девять точек с техноактивностями. К примеру, погружение в виртуальную реальность, управление дронами или же работа на лазерном станке. Активностей много, и впечатлений, соответственно, тоже.
Ирина Кукушкина — участница «Летних открытий»:
Дарья Карпичева — участница «Летних открытий»:
Выездные лаборатории технопарка «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование» курсируют по всей Нижегородской области. Только в июне «Кванториум» посетил 12 лагерей.
София Шпикина — главный специалист-методист мобильного технопарка «Кванториум» Нижегородской области:
Возможности будущего безграничны. Для молодых ребят такая программа — возможно, начало профессиональной карьеры.
Возрастное ограничение: 12+.