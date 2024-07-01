В Балахнинском округе прошла программа «Летние открытия»

На ней детям рассказали о возможностях сферы ИТ в будущем.

Матвей Фомин только перешел в восьмой класс, но уже точно знает, с чем свяжет свою жизнь. Признается, что «фанатеет» от компьютерных технологий и в будущем планирует пойти в ИТ-сферу.

Матвей Фомин — участник «Летних открытий»:

«Уже побывал на “виртуалити”, станции виртуальных действий, робогонках — в общем, все самое “крутое”. Это все сейчас развивается, очень интересная тема».

Участники «Летних открытий» перевоплотились в настоящих исследователей. В программе — девять точек с техноактивностями. К примеру, погружение в виртуальную реальность, управление дронами или же работа на лазерном станке. Активностей много, и впечатлений, соответственно, тоже.

Ирина Кукушкина — участница «Летних открытий»:

«Что меня здесь заинтересовало в этом мероприятии, так это когда мы создавали значки. Мне в принципе все здесь нравится. Это увлекательно очень».

Дарья Карпичева — участница «Летних открытий»:

«Мне вообще очень нравится “Кванториум”. Меня теперь очень интересует сфера ИТ».

Выездные лаборатории технопарка «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование» курсируют по всей Нижегородской области. Только в июне «Кванториум» посетил 12 лагерей.

София Шпикина — главный специалист-методист мобильного технопарка «Кванториум» Нижегородской области:

«Мы приезжаем в область реализовать наши программы дополнительного образования. Дети уже знают, кто к ним едет, и чем они могут заниматься. Кто-то познакомится с робототехникой, какой результат может получиться — запрограммированные роботы; кто-то познакомиться с полетом квадрокоптера — и тоже увлечется этим направлением».

Возможности будущего безграничны. Для молодых ребят такая программа — возможно, начало профессиональной карьеры.