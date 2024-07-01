100 юных нижегородцев примут участие в слете «Хвостатые каникулы»

С 3 по 9 июля на берегу Горьковского моря на турбазе «Олимпийские надежды» состоится детский кинологический слет «Хвостатые каникулы» (6+). В мероприятии примут участие 100 ребят в возрасте с 9 до 17 лет из кружка «Юный кинолог» городского зооцентра «Надежда», Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода и Центра внешкольной работы «Алиса» (г. Бор), об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

«Воспитанники зооцентра “Надежда” со своими питомцами из кинологического кружка “Юный кинолог” в течение учебного года занимались с опытными инструкторами-кинологами на бесплатных кинологических площадках, расположенных в каждом районе Нижнего Новгорода. Ребята научились взаимодействовать со своими питомцами, прошли теоретические и практические занятия, такие как “Управляемая собака”, многие из них участвовали в кинологических соревнованиях», — отметила начальник зооцентра «Надежда» Оксана Гребнева. «Данный кинологический слет для детей и их питомцев является уникальным мероприятием не только в Нижегородской области, но и в России в целом. Для ребят — это возможность на практике проверить свои знания и умения, полученные во время учебного года. Именно на кинологическом слете ребята смогут обменятся опытом со сверстниками, узнать много нового о собаководстве и кинологическом спорте, зарядиться положительными эмоциями на весь учебный год и просто отдохнуть со своими верными “четвероногими друзьями” в таком прекрасном месте, на берегу Горьковского моря», — отметил директор МАУ «МЦ “Надежда” Николай Банков.