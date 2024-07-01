100 юных нижегородцев примут участие в слете «Хвостатые каникулы»

С 3 по 9 июля на берегу Горьковского моря на турбазе «Олимпийские надежды» состоится детский кинологический слет «Хвостатые каникулы» (6+). В мероприятии примут участие 100 ребят в возрасте с 9 до 17 лет из кружка «Юный кинолог» городского зооцентра «Надежда», Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода и Центра внешкольной работы «Алиса» (г. Бор), об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
По словам директора городского департамента по социальной политике Галины Гуренко, опытные инструкторы зооцентра «Надежда» и Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода проведут для детей и их питомцев семинары, мастер-классы и практические занятия по разным видам кинологического спорта.
Участники детского кинологического слета смогут познакомиться и повысить свои навыки в таких направлениях, как дог-пуллер, дог-реслинг, охрана хозяина, управляемая собака, поисково-спасательная служба, юный хендлер, «ноузворк» (работа носом), игровые виды, выставочная подготовка, кинологическое многоборье. Также ребят ждет командная эстафета «Драйв с собакой», где они пройдут различные препятствия вместе со своими собаками. Для детей будут работать аниматоры, а в завершении кинологического слета пройдет красочное «Холи шоу».
Организаторами мероприятия выступили МАУ “Муниципальный центр “Надежда”, зооцентр “Надежда”, Центр военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода, департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.