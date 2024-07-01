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«Вынужден проживать у родственников»: из-за неисправного лифта молодой спортсмен-инвалид не может попасть в свою квартиру

В Уфе 20-летний паралимпиец не может попасть домой из-за неисправного лифта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 20-летней спортсмен-инвалид не может попасть к себе домой из-за неисправного лифта. Об этом рассказал информационный центр Следственного комитета России.

У паралимпийца заболевание опорно-двигательного аппарата, и он проживает в квартире на 13 этаже в жилом доме по улице Дружбы Народов. На протяжении трех месяцев подъемник в здании систематически выходит из строя, из-за чего молодой человек не может попасть к себе домой, и потому вынужден проживать у своих родственников.

Следком Башкирии организовал процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил главе республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

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