«Вынужден проживать у родственников»: из-за неисправного лифта молодой спортсмен-инвалид не может попасть в свою квартиру

В Уфе 20-летней спортсмен-инвалид не может попасть к себе домой из-за неисправного лифта. Об этом рассказал информационный центр Следственного комитета России.
У паралимпийца заболевание опорно-двигательного аппарата, и он проживает в квартире на 13 этаже в жилом доме по улице Дружбы Народов. На протяжении трех месяцев подъемник в здании систематически выходит из строя, из-за чего молодой человек не может попасть к себе домой, и потому вынужден проживать у своих родственников.
Следком Башкирии организовал процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил главе республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
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