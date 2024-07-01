«Вынужден проживать у родственников»: из-за неисправного лифта молодой спортсмен-инвалид не может попасть в свою квартиру

У паралимпийца заболевание опорно-двигательного аппарата, и он проживает в квартире на 13 этаже в жилом доме по улице Дружбы Народов. На протяжении трех месяцев подъемник в здании систематически выходит из строя, из-за чего молодой человек не может попасть к себе домой, и потому вынужден проживать у своих родственников.