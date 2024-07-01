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В Доме народного единства прошло открытие Слета юных читателей

В этом году в нем приняли участи 70 человек из 16 регионов нашей страны и Беларуси.

Самых активных и талантливых читателей в шестой раз собрала вместе Нижегородская областная детская библиотека. В Доме народного единства прошло торжественное открытие Слета юных читателей (6+). В этом году в нем приняли участие 70 человек из 16 регионов нашей страны и Беларуси. Любителей книг ждет насыщенная программа: и встреча с писателями, и интерактивные задания, и экскурсии по столице закатов.

Наталья Бочкарева — директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки им. Т. А. Мавриной:

«Этот год — Год семьи, поэтому слет приобретает еще большую актуальность. Но вообще каждый год едут семьями. Все, что мы делаем, мы делаем для читательских семей со всей России».

Ирина Алымова — детский писатель и поэт (Московская область):

«Каждая книга — это возможность бесплатно, в любой момент из любого места, любого настроения и состояния попасть в другой мир — как “дверка”, которая доступна человеку, ребенку и взрослому в любой момент».

Павел Гушинец — детский писатель (Беларусь):

«У меня дочь занимается тайским боксом и дзюдо. Это современный образ сильной женщины, которая никого не боится. Конечно, это отражено в книгах — девочка Соня, которая сама кого хочешь “построит” и никого не боится».