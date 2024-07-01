В Доме народного единства прошло открытие Слета юных читателей

Самых активных и талантливых читателей в шестой раз собрала вместе Нижегородская областная детская библиотека. В Доме народного единства прошло торжественное открытие Слета юных читателей (6+). В этом году в нем приняли участие 70 человек из 16 регионов нашей страны и Беларуси. Любителей книг ждет насыщенная программа: и встреча с писателями, и интерактивные задания, и экскурсии по столице закатов.