В Доме народного единства прошло открытие Слета юных читателей

Самых активных и талантливых читателей в шестой раз собрала вместе Нижегородская областная детская библиотека. В Доме народного единства прошло торжественное открытие Слета юных читателей (6+). В этом году в нем приняли участие 70 человек из 16 регионов нашей страны и Беларуси. Любителей книг ждет насыщенная программа: и встреча с писателями, и интерактивные задания, и экскурсии по столице закатов.
Наталья Бочкарева — директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки им. Т. А. Мавриной:
Ирина Алымова — детский писатель и поэт (Московская область):
Павел Гушинец — детский писатель (Беларусь):
«У меня дочь занимается тайским боксом и дзюдо. Это современный образ сильной женщины, которая никого не боится. Конечно, это отражено в книгах — девочка Соня, которая сама кого хочешь “построит” и никого не боится».