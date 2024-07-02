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Очевидцы сообщают о похожем на пыльную бурю сильном ветре в Перми

Шквал был замечен жителями микрорайона Голованово.

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Источник: Freepik

Очевидцы сообщают о сильном ветре, похожем на пыльную бурю в Перми 1 июля.

Информация о явлении разместил телеграм-канал «ЧП Пермь». На видео, который снял автомобилист, видно сильный ветер, поднявший в воздух большое количество пыли. Видимость на дороге низкая.

«Песчаная буря возле Голованово», — сообщает автор видео.

В комментариях другие очевидцы говорят о том, сильный ветер просто поднял в воздух дорожную пыль.

«Просто при строительстве нет привычки делать всё аккуратно», — комментирует ситуацию один из пермяков.

Напомним, в микрорайоне Голованово 1 июля прошла гроза и сильный дождь. Жители других микрорайонов Перми не сообщали о непогоде.