Очевидцы сообщают о похожем на пыльную бурю сильном ветре в Перми

Очевидцы сообщают о сильном ветре, похожем на пыльную бурю в Перми 1 июля.
Информация о явлении разместил телеграм-канал «ЧП Пермь». На видео, который снял автомобилист, видно сильный ветер, поднявший в воздух большое количество пыли. Видимость на дороге низкая.
«Песчаная буря возле Голованово», — сообщает автор видео.
В комментариях другие очевидцы говорят о том, сильный ветер просто поднял в воздух дорожную пыль.
«Просто при строительстве нет привычки делать всё аккуратно», — комментирует ситуацию один из пермяков.
Напомним, в микрорайоне Голованово 1 июля прошла гроза и сильный дождь. Жители других микрорайонов Перми не сообщали о непогоде.