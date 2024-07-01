Разыскивали четыре дня: прекратились поиски страдающей деменцией жительницы Башкирии

Сегодня утром, 1 июля, в Нуримановском районе Башкирии завершились поиски пропавшей пенсионерки. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В минувшую пятницу, 28 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в деревне Сатлык потерялась 76-летняя женщина. По словам родственников, рано утром страдающая деменцией бабушка ушла в сторону леса и пропала.
Поиски длились четыре дня. В ним принимали участие спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС села Павловка, полицейские, местные жители и волонтеры. К работе даже привлекли кинологический расчет.
К счастью, сегодня утром женщину нашли. , Ее обнаружили сын и местный егерь в лесу на старой делянке.
— Женщина была ослаблена и нуждалась в медицинской помощи, — заявили в ГК ЧС.
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