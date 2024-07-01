Люлин: стремительно мчатся года, а лучшие моменты и школьные друзья остаются с нами навсегда

«50 лет назад мы были самым дружным на свете 11 “Г” классом! Прошло полвека, а как будто ничего не изменилось. Только школа преобразилась до неузнаваемости: современная техника, новая мебель, собственный школьный стадион. Родные стены выдают только запах мела, добрые книжки, атмосфера любви к малой Родине. Бережно здесь относятся не только к зданию, но и к традициям. Поражен, с какой заботой создана экспозиция моему любимому учителю Вениамину Ивановичу Рассказову. В этом году ему исполнилось 100 лет. Остальных дорогих сердцу учителей — Маргариты Петровны, Франка Семеновича и других педагогов, к сожалению, уже давно нет с нами. Только с годами понимаешь, как много эти люди сделали для тебя», — отметил Евгений Люлин. «Жизнь у всех сложилась по-разному. Неизменным осталось одно — наша крепкая дружба и теплые воспоминания о школьной жизни. Меняются обстоятельства, стремительно мчатся года, а лучшие моменты и школьные друзья остаются с нами навсегда», — заключил председатель Законодательного собрания.