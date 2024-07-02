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Что можно и нельзя делать в день Зосимы Пчельника 2 июля, который называют Пасечник

Что можно и нельзя делать в день Зосимы Пчельника 2 июля на Пасечника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 июля вспоминает святого Зосиму Аполлониадского. В народе отмечают день Зосимы Пчельника. Однако существует еще одно название — Пасечник. Считается, что с указанной даты пчелы начинают накапливать мед в ульях, заливать соты.

Что нельзя делать 2 июля

Не следует убивать пчел. Согласно приметам, они будут кусать до конца лета. Кроме того, запрещено продавать и дарить мед. Считается, что его количество может сократиться. Не рекомендуется давать взаймы. Не стоит злиться, провоцировать конфликты, ругаться. Это грозит тем, чтобы пчелы будут жалить.

Что можно делать 2 июля

По традиции, принято молиться святому, так как он считается покровителем семьи. Также 2 июля набирали воду из реки и умывались ею для укрепления здоровья. А еще закапывали в землю кувшин с медовухой для богатого урожая меда.

Согласно приметам, на дождь указывают пчелы, которые не вылетели из ульев. Если же пчелы ранним утром летят в луга, то погода будет теплой. В том случае, если пчелы начали жалить, то ждали засуху.

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