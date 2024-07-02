Что можно и нельзя делать в день Зосимы Пчельника 2 июля, который называют Пасечник

Не следует убивать пчел. Согласно приметам, они будут кусать до конца лета. Кроме того, запрещено продавать и дарить мед. Считается, что его количество может сократиться. Не рекомендуется давать взаймы. Не стоит злиться, провоцировать конфликты, ругаться. Это грозит тем, чтобы пчелы будут жалить.