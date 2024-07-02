Где смотреть фейерверк в Минске и областных центрах Беларуси 3 июля 2024 в День независимости

Празднование Дня Независимости и 80-летия Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 2024 года завершится красочный фейерверком в Минске, а также областных центрах Беларуси. «Комсомолка» собрала, где можно посмотреть салют в столице и в областных центрах страны 3 июля.
Фейерверк в Минске 3 июля 2024
В Минске праздничный фейерверк можно будет увидеть на семи площадках. Это парки Янки Купалы, Уго Чавеса, им. Павлова, Победы. Также красочный фейерверк можно будет увидеть на площадках около «Чижовка-Арены», Национальной библиотеки, а также на набережной в Дроздах. Начало салюта запланировано на 23.00.
Фейерверк в Гродно 3 июля 2024
В Гродно праздничный фейерверк 3 июля в День Независимости можно будет увидеть на площади Ленина. Он начнется в 23.00.
Фейерверк в Могилеве 3 июля 2024
В Могилеве праздничный фейерверк 3 июля в День Независимости начнется в 23.00. Его можно будет увидеть на площади Славы.
Фейерверк в Гомеле 3 июля 2024
В Гомеле фейерверк в День Независимости можно будет увидеть на площади Ленина. Праздничные залпы начнут запускать в 23.00.
Фейерверк в Витебске 3 июля 2024
В Витебске фейерверк 3 июля можно будет посмотреть на площади Победы. Он начнется в 23.00.
Фейерверк в Бресте 3 июля 2024
Ежегодно фейерверк 3 июля запускали на территории Брестской крепости. Однако в 2024 году локацию было решено изменить. Так, салют запустят в День Независимости у площадки, расположенной около городского исполкома. Начало в 23.00.