Где смотреть фейерверк в Минске и областных центрах Беларуси 3 июля 2024 в День независимости

В Минске праздничный фейерверк можно будет увидеть на семи площадках. Это парки Янки Купалы, Уго Чавеса, им. Павлова, Победы. Также красочный фейерверк можно будет увидеть на площадках около «Чижовка-Арены», Национальной библиотеки, а также на набережной в Дроздах. Начало салюта запланировано на 23.00.