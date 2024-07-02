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В Новосибирске предложили заложить камень в память о бойцах СВО

С инициативой выступил председатель регионального исполкома организации «Союз ветеранов Афганистана и СВО» Александр Секачев.

Источник: Freepik

В Новосибирске предложили заложить камень в память об участниках спецоперации.

Идею выдвинул председатель регионального исполкома организации «Союз ветеранов Афганистана и СВО» Александр Секачев. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

«Я думаю, что наша организация выступит с этой инициативой, чтоб те парни, которые возвращаются, могли прийти и возложить цветы своим однополчанам, друзьям, которые остались на поле боя», — отметил Секачев.

Напомним, что доброволец из Новосибирска рассказал об уничтожении техники ВСУ в зоне спецоперации.