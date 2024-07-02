В Новосибирске предложили заложить камень в память о бойцах СВО

В Новосибирске предложили заложить камень в память об участниках спецоперации.
Идею выдвинул председатель регионального исполкома организации «Союз ветеранов Афганистана и СВО» Александр Секачев. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
«Я думаю, что наша организация выступит с этой инициативой, чтоб те парни, которые возвращаются, могли прийти и возложить цветы своим однополчанам, друзьям, которые остались на поле боя», — отметил Секачев.
Напомним, что доброволец из Новосибирска рассказал об уничтожении техники ВСУ в зоне спецоперации.