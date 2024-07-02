Когда и почему нельзя будет перейти на станцию метро «Парк культуры»?

С 1 июля по 6 сентября идет капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Парк культуры». Чтобы не допустить толкучки в вестибюле станции, в этот период ограничат переход с Сокольнической на Кольцевую линию.
Изменения коснуться «часов пик». Как сообщает Департамент транспорта Москвы, пересадка будет закрыта только в утренние и вечерние часы в будни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Но в обратном направлении — с Кольцевой на Сокольническую линию — переход будет работать в обычном режиме.
То есть, в утренние и вечерние часы эскалаторы на станции «Парк культуры» Кольцевой линии будут работать только на подъем, а вестибюль — на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию. Информация об этих изменениях проговаривается через громкую связь, также пассажиров уведомляют через информационные щиты на станциях метро.
Чтобы избежать возможных неудобств, столичный Дептранс предлагает пользоваться автобусами маршрутов Б и 910 до станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии. Или пересаживаться на Сокольническую линию через БКЛ.
Также СМИ сообщают, что в скором времени из-за ремонта закроют эскалаторы на переходе с «Арбатской» на «Александровский сад» и «Библиотеку имени Ленина».