Когда и почему нельзя будет перейти на станцию метро «Парк культуры»?

То есть, в утренние и вечерние часы эскалаторы на станции «Парк культуры» Кольцевой линии будут работать только на подъем, а вестибюль — на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию. Информация об этих изменениях проговаривается через громкую связь, также пассажиров уведомляют через информационные щиты на станциях метро.