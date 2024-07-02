Мужчина из Новосибирска хочет купить ночь с девственницей за 10 тысяч долларов

В Новосибирске на одном из сайтов опубликовано объявление от 46-летнего мужчины с никнеймом Alex, который ищет девушку для первой ночи за вознаграждение в размере 10 000 долларов (более 850 тысяч рублей). На объявление обратил внимание корреспондент «АиФ-Новосибирск».