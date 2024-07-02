200 приморских школьников отправят в пионерский лагерь в КНДР

Площадь комплекса составляет свыше 10 гектаров, есть выход к песчаному пляжу. Также для детей здесь создан собственный аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Воспитанников лагеря возят на экскурсии в Пхеньян.