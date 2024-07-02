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200 приморских школьников отправят в пионерский лагерь в КНДР

Смена начнется 22 июля и продлится по 2 августа.

Источник: Freepik

Порядка 200 школьников из Приморья отправят в пионерский лагерь в Корейскую Народную Демократическую Республику. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Смена начнется 22 июля и продлится по 2 августа. Ребята проведут это время в международном пионерском лагере «Сондовон». Он находится среди сосновых лесов на побережье Восточного моря, недалеко от города Вонсан.

Площадь комплекса составляет свыше 10 гектаров, есть выход к песчаному пляжу. Также для детей здесь создан собственный аквапарк и океанариум, спорткомплекс и зоопарк, кинотеатр и разнообразные детские площадки. Воспитанников лагеря возят на экскурсии в Пхеньян.

В Приморский край тоже приедет делегация учащихся. Это студенты русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков. Они прибудут с 14 июля по 3 августа на смену «Дети мира» во всероссийский детский центр «Океан».

Отметим, ранее власти Приморья и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере образования и воспитания молодежи.

Напомним, ранее сообщалось, что Владивосток и северокорейский Расон свяжет прямой пассажирский поезд.