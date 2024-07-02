В Хабаровске 2 июля температура воздуха поднимется до +31 градуса

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и на севере региона без осадков, в остальных районах дождливо. На юге края ночью +12 +17, днем +28 +33, ветер юго-западный 8−13 м/с. В центральных районах ночью +7 +15, днем +23 +33, ветер юго-западный 7−13 м/с. На севере края ночью +7 +12, днем +12 +33, ветер различных направлений 4−12 м/с.