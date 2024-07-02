В Новосибирске появился список летних веранд с низкими оценками

Вячеслав И. отметил, что крылья были «холодные, черствые, сухие внутри». Другой посетитель добавил, что ожидание заказа из двух роллов заняло 40 минут, а сами роллы были приготовлены заранее. Елена М. пожаловалась на долгие очереди из-за неработающей кассы и малого количества постаматов. Валентина П. отметила низкое качество еды и грязные столы, заявив, что больше не вернется в это заведение.