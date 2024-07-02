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39 стобалльных результатов — итог основного периода ЕГЭ в Хабаровском крае

Лучший результат — 295 баллов у одиннадцатиклассницы из Математического лицея г. Хабаровска.

Источник: Минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги выпускных экзаменов. Напомним, что основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования проходил в регионе с 23 мая по 21 июня. В результате в регионе 39 стобалльных результатов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Как уточнили в министерстве образования и науки края, максимальные баллы ребята получили по русскому и английскому языкам, литературе, математике профильного уровня, физике, химии, обществознанию и истории.

— Впервые за долгое время в крае стобалльники по профильной математике, а также по физике и английскому языку. Лучший результат — 295 баллов у одиннадцатиклассницы из Математического лицея г. Хабаровска. Еще один выпускник из хабаровской школы № 30 получил максимальные баллы по двум предметам, — добавили в профильном ведомстве.

Все выпускники, сдавшие ЕГЭ и набравшие по отдельным предметам от 95 до 100 баллов, награждаются премией Н. И. Гродекова в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

— В целом экзамены прошли спокойно, в штатном режиме, без срывов. Комплекты с заданиями ЕГЭ распечатывались в присутствии участников, а по завершении экзамена сканировались в аудитории. Техника работала исправно. Все экзамены начались и завершились вовремя, — сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Напомним, что в этом году по поручению президента Российской Федерации 4 и 5 июля школьникам предоставлена возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету по их выбору. Предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету аннулируется. У тех, кто передумает и не явится на экзамен в дополнительные дни или не завершит выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, прежний результат останется в силе.

образование