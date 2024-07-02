39 стобалльных результатов — итог основного периода ЕГЭ в Хабаровском крае

Напомним, что в этом году по поручению президента Российской Федерации 4 и 5 июля школьникам предоставлена возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету по их выбору. Предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету аннулируется. У тех, кто передумает и не явится на экзамен в дополнительные дни или не завершит выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, прежний результат останется в силе.