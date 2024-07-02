Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 июля

В поселке Сеймчан Магаданской области 41-летнюю женщину арестовали после того, как в ходе семейной ссоры она нанесла смертельные удары ножом своему мужу. Супруги, имевшие репутацию неблагополучной пары и лишенные родительских прав, не впервые вступали в конфликты, но на этот раз ссора привела к фатальному исходу. Женщина сама вызвала полицию. Но на следующее утро мужчина скончался от полученных травм.