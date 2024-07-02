Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 июля

В поселке Сеймчан Магаданской области 41-летнюю женщину арестовали после того, как в ходе семейной ссоры она нанесла смертельные удары ножом своему мужу. Супруги, имевшие репутацию неблагополучной пары и лишенные родительских прав, не впервые вступали в конфликты, но на этот раз ссора привела к фатальному исходу. Женщина сама вызвала полицию. Но на следующее утро мужчина скончался от полученных травм.
45-летнего жителя Амурска признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти 43-летней женщины. Авария произошла в августе прошлого года. Мужчина сбил пешехода на тротуаре. Женщина скончалась на месте происшествия.
Жителей Хабаровска внезапно застигла непогода. Сильный дождь с градом, начавшийся 1 июля, превратил ясный летний день в сцену из постапокалиптического фильма, с черными тучами, молниями и шквальным ветром, заставив многих жителей искать укрытие.