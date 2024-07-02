В Госдуме предлагают оставить индексацию пенсии 1 января

Депутаты Госдумы предлагают сохранить старый порядок индексации пенсий, а не менять его. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.
Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что раньше пенсии индексировались 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля исходя из доходов Пенсионного фонда. С 2019 действовал новый порядок на время переходного периода, пенсии индексировались 1 января, но с 2025 года планируется возвращение к старой системе — индексации пенсий 1 февраля и 1 апреля, отметил депутат.
Но так как граждане уже привыкли получать прибавку к пенсии 1 января, то будет правильно оставить именно этот, временный порядок индексации выплат, предложил парламентарий. По словам Нилова, законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет «РГ».
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