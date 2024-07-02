«Как звери накинулись»: поступок двух женщин разгневал жителей Владивостока — видео

Две женщины серьезно разгневали своим поступком многих жителей Владивостока. Дело в том, что они достали черепах из озера на Сафонова и устроили с ними фотосессию. При том, что для животных это является большим стрессом, сообщает ИА PrimaMedia.
Фотосессию удалось зафиксировать вчера вечером. Несмотря на замечания неравнодушных горожан, женщины не остановились и продолжили использовать черепах в качестве своего «инвентаря» для «экзотической» съемки.
В комментариях к публикации многие пользователи оставили очень гневные комментарии: «Как звери накинулись, чем думают?»; «Это сколько мозгов должно быть»; «Да уж, будто никогда в жизни черепах не видели».