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«Как звери накинулись»: поступок двух женщин разгневал жителей Владивостока — видео

«Это сколько мозгов должно быть», — пишут недовольные пользователи в Сети.

Источник: Соцсети

Две женщины серьезно разгневали своим поступком многих жителей Владивостока. Дело в том, что они достали черепах из озера на Сафонова и устроили с ними фотосессию. При том, что для животных это является большим стрессом, сообщает ИА PrimaMedia.

Фотосессию удалось зафиксировать вчера вечером. Несмотря на замечания неравнодушных горожан, женщины не остановились и продолжили использовать черепах в качестве своего «инвентаря» для «экзотической» съемки.

В комментариях к публикации многие пользователи оставили очень гневные комментарии: «Как звери накинулись, чем думают?»; «Это сколько мозгов должно быть»; «Да уж, будто никогда в жизни черепах не видели».

флора и фауна