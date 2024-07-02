Приморские синоптики сделали прогноз о тайфунах в июле

«Главной причиной таких погодных условий стала сверхактивная барическая депрессия, которая, в отсутствии противодействия охотоморского антициклона, беспрепятственно хозяйничала над обширной территорией региона», — отметил глава Примгидромета Борис Кубай.
Он добавил, что с конца июня началась формироваться вторая стадия летнего муссона, в результате чего увеличилось число жарких и душных дней.
Что касается тайфунов, то в ближайшие 10 дней их зарождения не ожидается.
Напомним, что по прогнозам синоптиков на наступившей неделе ожидается переменчивая погода. В крае не исключены дожди и душная погода.