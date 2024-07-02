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Приморские синоптики сделали прогноз о тайфунах в июле

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ФедералПресс. Первый летний месяц в Приморье оказался туманным и дождливым. В некоторых районах края наблюдалось опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы.

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Источник: Агентство «Москва»

«Главной причиной таких погодных условий стала сверхактивная барическая депрессия, которая, в отсутствии противодействия охотоморского антициклона, беспрепятственно хозяйничала над обширной территорией региона», — отметил глава Примгидромета Борис Кубай.

Он добавил, что с конца июня началась формироваться вторая стадия летнего муссона, в результате чего увеличилось число жарких и душных дней.

Что касается тайфунов, то в ближайшие 10 дней их зарождения не ожидается.

Напомним, что по прогнозам синоптиков на наступившей неделе ожидается переменчивая погода. В крае не исключены дожди и душная погода.