Форвард Олег Ли вернулся в состав хабаровского «Амура»

У Олега Ли за плечами 476 матчей в Континентальной хоккейной лиге. За три сезона в расположении хабаровской команды с 2015 по 2018 годы он провел 130 матчей в регулярном чемпионате и пять матчей в легендарном плей-офф 2018 года, когда «тигры» впервые вступили в борьбу за Кубок Гагарина. Самым успешным для него вышел сезон 2017−2018 годов, когда в 54 матчах он набрал 29 очков.