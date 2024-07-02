Форвард Олег Ли вернулся в состав хабаровского «Амура»

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Олег Ли и команда «Амур» заключили двухсторонний контракт на два года. Таким образом Ли, игравший три года за «тигров», возвращается в расположение дальневосточной команды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
У Олега Ли за плечами 476 матчей в Континентальной хоккейной лиге. За три сезона в расположении хабаровской команды с 2015 по 2018 годы он провел 130 матчей в регулярном чемпионате и пять матчей в легендарном плей-офф 2018 года, когда «тигры» впервые вступили в борьбу за Кубок Гагарина. Самым успешным для него вышел сезон 2017−2018 годов, когда в 54 матчах он набрал 29 очков.
.
В последние годы, исключая минувший сезон, Олег Ли играл под руководством Андрея Мартемьянова в «Сибири» и «Автомобилисте», сейчас он снова последовал за тренером, который дважды в истории «Амура» выводил команду в плей-офф.