Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард Олег Ли вернулся в состав хабаровского «Амура»

Клуб заключил с хоккеистом двухлетний контракт.

Источник: ХК "Амур"

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Олег Ли и команда «Амур» заключили двухсторонний контракт на два года. Таким образом Ли, игравший три года за «тигров», возвращается в расположение дальневосточной команды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

У Олега Ли за плечами 476 матчей в Континентальной хоккейной лиге. За три сезона в расположении хабаровской команды с 2015 по 2018 годы он провел 130 матчей в регулярном чемпионате и пять матчей в легендарном плей-офф 2018 года, когда «тигры» впервые вступили в борьбу за Кубок Гагарина. Самым успешным для него вышел сезон 2017−2018 годов, когда в 54 матчах он набрал 29 очков.

.

В последние годы, исключая минувший сезон, Олег Ли играл под руководством Андрея Мартемьянова в «Сибири» и «Автомобилисте», сейчас он снова последовал за тренером, который дважды в истории «Амура» выводил команду в плей-офф.

здоровье